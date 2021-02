Sony: 4,5 milioni di PlayStation 5 vendute e record di fatturato per la divisione gaming

Sony ha venduto così tante unità PS5 durante il trimestre di lancio che il numero di vendite corrisponde a quello delle vendite della PS4 durante il suo primo trimestre, nonostante la carenza di scorte che non ha coperto tutta la domanda.

Nel complesso, il produttore giapponese afferma di aver già venduto 4,5 milioni console ad oggi portandola sulla strada per diventare potenzialmente la console di maggior successo mai prodotta. Ovviamente, c’è ancora molta strada da fare per raggiungere il traguardo.

La console più popolare di Sony in termini di vendite è la PS2 con le sue 155 milioni di unità, segue a ruota la PS4 con circa 114,9 milioni di unità. Le vendite di lancio di PS5 hanno portato la divisione giochi di Sony ad avere il miglior trimestre fiscale di sempre.

In totale tra le due console, la divisione gaming di Sony ha registrato un aumento dei ricavi di circa il 40% rispetto allo stesso periodo del 2019 per un valore di 7 miliardi di dollari. C’è stato anche un aumento dei profitti pari a 80,2 miliardi di yen (366 milioni di euro) che rappresenta un aumento del 50% mentre gli abbonati PlayStation Plus hanno visto un aumento del 9%.

Sony venderà molte altre Playstation 5 ma questo non significa che ci stia guadagnando, anzi, l’investimento è in perdita perché i costi di produzione superano ciò che l’azienda ricava dall’incasso della singola console. Tuttavia, questo non ha impedito a Sony di trarre profitto dalla sua divisione giochi che di fatto rimane il vero business core.