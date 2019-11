Sony: ecco i modelli che riceveranno Android 10

Sony ha rivelato la sua roadmap di aggiornamenti ad Android 10. In un post sul blog, sono stati elencati gli smartphone giapponesi che riceveranno l’ultima versione del robottino verde con il periodo di riferimento.

I primi dispositivi Sony che riceveranno Android 10 sono Xperia 1 e Xperia 5. Entrambi sono i top di gamma e sono stati rilasciati quest’anno. A parte questi, altri sei dispositivi riceveranno la nuova versione del sistema operativo di Google. L’aggiornamento verrà inviato all’inizio del 2020 e a parte questi, altri sei dispositivi riceveranno la nuova versione del sistema operativo di Google.

L’aggiornamento verrà inviato all’inizio del 2020 e include Xperia 10, Xperia 10 Plus, XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium e XZ3. Come osserva Sony, gli aggiornamenti del software sono un processo graduale. Ciò significa che la disponibilità e i tempi variano a seconda dei mercati e degli operatori.

E questo è tutto. Per ora, questi sono gli unici telefoni nell’elenco e comprensibilmente, i proprietari di altri dispositivi Sony non possono essere contenti. La maggior parte dei telefoni di bilancio sono stati completamente ignorati tra cui Xperia XZ1 del 2017.

Nel terzo trimestre del 2019, Sony è stata in grado di spedire solo 600.000 smartphone in tutto il mondo. La società sta ridimensionando le operazioni per ridurre i costi. Questo perché le altre unità possono sostenere l’ala in perdita per così tanto tempo. La società chiuderà anche alcuni servizi proprietari incentrati su Xperia come l’app Email e il backup basato su Amazon.