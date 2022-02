Sony Linkbuds WF-L900 sono delle nuove e (strane) cuffie

Il mercato delle cuffie Bluetooth è letteralmente esploso negli ultimi 2 anni e non è difficile poterle trovare di tutte le tipologie e prezzi. Sony sembra però avere in serbo una proposta davvero originale!

Cuffie con…fori

Se non ci fosse scritto “Sony”, potreste pensare che si tratti di un prodotto futuristico uscito fuori da qualche videogames. In realtà, questi render pubblicati dall’account Twitter di TechInsiderBlog svelano quelli che dovrebbero portare il nome di Sony Linkbuds (ANC), ovvero WF-L900 per usare la consueta nomenclatura del produttore giapponese.

Il loro design è particolarmente originale visto che non si tratta di cuffie in-ear e ancor meno di cuffie che utilizzano il “formato” AirPods. Sotto forma di due cerchi intrecciati, queste cuffie presentano un design con un foro al centro, che dovrebbe limitare gli effetti spiacevoli dell’uso delle cuffie. Nonostante ciò, TechInsiderBlog afferma che i Sony Linkbuds sono dotati di tecnologia di riduzione attiva del rumore.

Tuttavia, è difficile immaginare l’efficacia su cuffie così originali.

Colori e custodia

Le immagini mostrano due colori diversi per i Sony Linkbuds: nero (o grigio scuro) e bianco, maculato in entrambi i casi. Notiamo anche il box di ricarica, a prima vista piuttosto compatto e dotato di pulsante nella parte frontale. È impossibile stabilire con certezza, tuttavia, se si tratti di un pulsante di associazione o di un meccanismo che consente di aprire la custodia con un clic.

La scheda tecnica di queste straordinarie cuffie non è ancora nota ma siamo convinti che presto ne sapremo di più.