Sony Xperia 5 V in arrivo settimana prossima, con fotocamere di grande qualità

Esattamente un anno dopo il debutto dello smartphone Xperia 5 IV, Sony è pronta ad annunciare un successore: si tratta dell’Xperia 5 V. Questo nuovo dispositivo farà il suo debutto venerdì 1 settembre alle 16:00 giapponesi, ovvero le 9 del mattino italiane.

Come al solito, in occasione della presentazione, ci sarà una diretta streaming sul canale YouTube. Il breve filmato rilasciato come preludio all’evento mostra bene la qualità della fotocamera del telefono sia nelle riprese diurne che notturne. In effetti, già il mese scorso, sono trapelate alcune informazioni che hanno confermato che l’Xperia 5 V avrà un setup di fotocamere doppie.

Fra le altre specifiche di cui siamo a conoscenza ci sono la presenza del processore Snapdragon 8 Gen 2 e fino a 16 GB di RAM, almeno secondo quanto riportato in un elenco su Geekbench. Una precedente certificazione dell’agenzia cinese 3C ha confermato la ricarica rapida da 33W.