Spy Verity l’app spia per Spiare Whatsapp e tanto altro

Al giorno d’oggi è possibile trovare online centinaia di applicazioni Parental Control grazie alle quali è possibile spiare a distanza uno smartphone o un tablet per questo motivo diventa sempre più difficile scegliere quale applicazione spia acquistare.

Oggi vogliamo consigliarvi Spy Verity, la più potente App Spia realizzata da un team di Sviluppatori specializzati nel monitoraggio di telefoni Android. Spy Verity è compatibile con qualsiasi Smartphone Android di qualsiasi brand: Samsung, Xiaomi, Huawei ecc… ed è disponibile per qualsiasi versione del sistema operativo Android.

Spy Verity è estremamente facile da usare. Basta acquistare una licenza dal loro sito, scaricare l’app nel telefono che si intende spiare e quindi installarla.

Nota molto importante per il suo funzionamento Non richiede i permessi di root, per chi non lo sapesse il Root del dispositivo è una procedura molto complicata, con un elevato rischio di danneggiamento e soprattutto invalidante per la garanzia del telefono.

Molte app commerciali richiedono il Root del dispositivo, l’eccezionalità di Spy Verity consiste proprio nel garantire tutte queste funzionalità di monitoraggio senza bisogno del Root.

Funzionalità per spiare un cellulare altamente professionali, installazione in pochi step e affidabilità rendono questa App la miglior Applicazione Spia.

Le funzioni Spia di Spy Verity

Spy Verity attualmente è l’unica applicazione spy che offre al cliente un numero veramente elevato di funzionalità spia, di seguito ne riportiamo solo alcune:

Registrazione audio delle chiamate

Sms e Mms

Localizzazione satellitare gps

Registrazioni Ambientali Programmabili

Funzionalità in diretta dedicate all’ Attivazione remota della fotocamera, Visualizzazione dello schermo e Attivazione remota del microfono per l’ascolto audio

Screenshot

Registrazione video delle app installate, tramite questa funzione è possibile visualizzare un video dello schermo ogniqualvolta viene aperta una determinata applicazione.

Keylogger per visualizzare tutti i tasti premuti e le parole digitate

Monitoraggio di WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Signal ecc…

e tantissime altre funzioni!

Una caratteristica molto interessante di Spy Verity è la capacità di catturare tutti i messaggi di chat inviati e ricevuti di tutte le App social più utilizzate, inoltre è in grado di catturare anche i messaggi vocali, i video e le foto delle chat di WhatsApp.

Queste sono alcune delle funzioni di monitoraggio però ci teniamo a fare una precisazione: spiare un cellulare in Italia è considerato un reato penale per cui è necessario utilizzare Spy Verity in modo responsabile in base agli usi consentiti dalla legge come ad esempio come Parental Control per monitorare il cellulare di un figlio minorenne. E’ vietato utilizzare le applicazioni di monitoraggio per spiare il partner o terzi senza il loro consenso.

Con il proprio smartphone è possibile accedere ad un pannello online completamente in italiano ed è possibile avviare tutte le funzionalità spia.

I punti di forza di Spy Verity

Facciamo un piccolo elenco dei punti di forza principali di Spy Verity che ci portano a consigliarla come migliore applicazione spia Parental Control:

Installazione in pochi Step

Root non necessario

Supporto Tecnico in italiano altamente qualificato

Compatibile con qualsiasi telefono Android

Funzionalità di Spionaggio Avanzate

Streaming Audio e Video in tempo reale

Monitoraggio di tutte le App Social (WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, Signal, ecc…)

Sito con Video Guida in italiano

Pannello utente in italiano

Prezzi delle licenze bassi viste le funzionalità offerte

Nessun rinnovo automatico

App aggiornata settimanalmente

Garanzia di acquistare la migliore app spia

Spiare Whatsapp con Spy Verity

Una volta installata l’applicazione spia nel telefono che si intende monitorare Vi basterà accedere per poter visualizzare tutte le informazioni. Una delle caratteristiche spia più apprezzate è sicuramente la possibilità di poter spiare Whatsapp a distanza. Spy Verity infatti è stata la prima applicazione a garantire il monitoraggio di Whatsapp senza bisogno di effettuare il Root del telefono. La funzione per spiare Whatsapp Vi consentirà di leggere tutti i messaggi ricevuti, tutti i messaggi inviati e tutti i file multimediali scambiati come ad esempio video, foto o messaggi vocali. In pratica grazie a Spy Verity avrete una copia perfetta dell’attività svolta da Vostro figlio con Whatsapp. Per un genitore spiare Whatsapp è molto importante e dobbiamo dire che Spy Verity offre un monitoraggio totale dell’applicazione Social più diffusa al mondo.

Vostro figlio non riceverà nessuna notifica e non verrà disturbato in nessun modo, tutti i messaggi saranno automaticamente visibili tramite il Vostro pannello.

Spy Verity sfrutta tutti i metodi di acquisizione dei messaggi disponibili di Android quindi garantisce il più alto tasso di cattura dei messaggi rispetto a qualsiasi altra app spia. Se volete spiare Whatsapp il Nostro consiglio è di affidarVi a Spy Verity.

Conclusione

Spy Verity è un’applicazione spia Parental Control perfettamente legale purchè adoperata per gli usi consentiti dalla legge come già indicato in questo articolo. Sicuramente è la migliore applicazione spia per le funzionalità garantite, il costo basso e la capacità di supporto tecnico offerta dal team. Se dovete acquistare un’applicazione spia e volete la migliore allora Spy Verity è un’ottima scelta!