L’operatore mobile Spusu Italia – sbarcato in Italia a giugno, – ha lanciato una nuova tariffa, spusu 100.

Spusu 100, a fronte di un esborso di 9,90 euro al mese, mette a disposizione 100 GB, 2000 minuti, 500 sms oltre a 200 GB di riserva in promozione fino al 31/12.

La promozione è stata studiata tenendo conto delle richieste dei consumatori in tempo di COVID.

Le tariffe di spusu possono essere sempre attivate da tutti indipendentemente dall’operatore di provenienza: il prezzo della tariffa rimane lo stesso. Anche i clienti spusu con la tariffa L-una possono attivare gratuitamente una delle nuove tariffe semplicemente contattando il servizio clienti.

spusu continua dunque la sua strategia che punta a fornire un attento servizio ai clienti (il suo customer care interamente italiano risponde dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 18 sia via telefono sia per mezzo della chat di WhatsApp) e la riserva dati: quest’ultima, cavallo di battaglia del gestore, trasforma i minuti, gli Sms e i GB non consumati in MB disponibili come volume extra dati a partire dal mese successivo.

Il cambio tariffa è gratuito a partire dal rinnovo successivo e possibile in qualsiasi momento.