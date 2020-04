Star Wars: The Rise Of Skywalker arriva su Disney+

Disney+ ha confermato che il film Star Wars: The Rise Of Skywalker sarà disponibile sulla propria piattaforma di streaming il 4 maggio. Un tempismo perfetto per i tanti appassionati della serie perché proprio in quella data sarà anche il “Star Wars Day“.

Star Wars: The Rise Of Skywalker è l’ultimo film della saga che si aggiunge a tutti i contenuti già disponibili sulla piattaforma permettendoci di fare una vera e propria maratona in tempi di quarantena.

Disney Gallery: The Mandalorian e il futuro

Disney+ sta anche lanciando una nuova serie tra cui Disney Gallery: The Mandalorian, un documentario sulla realizzazione di The Mandalorian che ha debuttato con il servizio a novembre. Inoltre, la piattaforma sta pianificando di aggiornare le opere d’arte per i suoi film e spettacoli di Star Wars con concept painting originali di numerosi artisti diversi, tra cui Ralph McQuarrie e Doug Chiang.

Ricordiamo che Disney possiede il 100% di Star Wars grazie al suo accordo con Fox e offre tutti i contenuti disponibili sul proprio servizio di streaming. Disney+ è disponibile per 6,99€ al mese dopo una prova gratuita di sette giorni.