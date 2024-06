Starlink Mini ufficiale: sarà molto più compatta e facile da trasportare

Dopo aver aggiornato l’antenna principale per migliorare le prestazioni, SpaceX ha recentemente introdotto Starlink Mini, una versione più piccola e leggera dell’antenna ricevente per il suo servizio Internet via satellite. Questa nuova offerta di Elon Musk mira a soddisfare le esigenze dei viaggiatori in cerca di una connessione affidabile.

Un’antenna satellitare compatta per i viaggiatori

Starlink Mini è progettato per essere un’antenna ricevente più leggera e compatta rispetto alla versione standard di Starlink. Pesando solo 1,13 kg, incluso il supporto, risulta essere circa il 60% più leggero. Questa caratteristica rappresenta un grande vantaggio per i viaggiatori, che possono facilmente trasportare l’antenna durante i loro spostamenti.

Nonostante la sua leggerezza, Starlink Mini non compromette le prestazioni. Secondo SpaceX, l’antenna offre una velocità massima di download superiore a 100 Mbit/s e una velocità di upload di 11 Mbit/s. Tuttavia, il router WiFi integrato supporta WiFi 5 (802.11ac), mentre le antenne più grandi sono dotate di 802.11ax (Wi-Fi 6). Questa differenza potrebbe influire sulla qualità della connessione, ma SpaceX garantisce che per un uso tipico di Internet non dovrebbero esserci problemi significativi.

Offerte di Internet satellitare disponibili in Italia

Starlink Mini ha un prezzo di $599, $100 in più rispetto all’offerta standard di Starlink. Questo costo potrebbe sembrare elevato, ma bisogna considerare la leggerezza e la compattezza dell’antenna, che la rendono ideale per i viaggiatori. Inoltre, SpaceX prevede di ridurre il costo del kit in futuro, a seconda dell’impatto sulla rete.

Attualmente, SpaceX offre un numero limitato di kit Starlink Mini, con le consegne previste per luglio 2024. Per i viaggiatori, sarà necessario un abbonamento più costoso, poiché Starlink offre due opzioni: una per gli utenti sedentari e un’altra per i nomadi.