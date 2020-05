Stasera alle 18 la seconda puntata di The Digital Club. Evento Xiaomi live!

Questa sera, alle 18, va in onda una puntata speciale, la seconda, di The Digital Club, il nuovo programma rigorosamente in diretta condotto da Luca Viscardi, Mark Perna, Massimo Morandi e Marco Lombardo.

Seguiremo e commenteremo lo Xiaomi Live Show, un’ora di spettacolo nel corso del quale saranno presentati tantissimi nuovi prodotti: smartphone, naturalmente, ma non solo. Il consiglio e di non perdervi la nostra diretta.

In studio, al termine della presentazione, per commentare con noi i nuovi prodotti, Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia.

Ospiti speciali, Diletta Leotta, Ivan Zaytsev, Salvatore Esposito e Nonna Rosetta.

Se vi siete persi la prima puntata, andata in onda venerdì scorso alle 21, potete rivederla QUI.

Come seguire il programma

Per seguire The Digital Club ci si può sintonizzare sui canali YouTube di Cellulare Magazine e Mister Gadget e sulle pagine Facebook di TraMe&Tech e Cellulare Magazine.

Il programma è inoltre live anche sul nuovo sito www.thedigitalclub.it, che rappresenta l’hub di tutte le iniziative. La versione audio viene trasmessa su Spotify e sulle più importanti piattaforme di podcasting.