Su Netflix si potrà scollegare il proprio account su dispositivi remoti

Netflix ha aggiunto al proprio servizio una nuova funzionalità anti-scrocconi. Questa permette agli utenti di vedere quali dispositivi stanno usando il proprio account e, se c’è qualcosa di strano, cacciarli fuori.

Il funzionamento è molto semplice. Basta infatti dirigersi nelle Impostazioni dell’Account, cliccare la voce Sicurezza & Privacy e infine Gestisci accessi e dispositivi. Qui verranno mostrati tutti gli accessi recenti attraverso il vostro account, ed è possibile rimuovere facilmente i dispositivi indesiderati.

L’introduzione di questa funzionalità non stupisce, perché è da tempo che Netflix ha intavolato una vera e propria guerra con gli utenti che usano la piattaforma “a scrocco”, usufruendo dell’abbonamento di qualcun altro. Sicuramente non basterà questo a mettere fine al problema, ma costituisce comunque un segnale forte diretto agli utenti, e può essere comunque utile in caso di eventuali furti di dati.

Il servizio è al momento disponibile solo sull’app di Netflix per dispositivi mobili, ovvero iOS e Android. Non c’è ancora notizia su un suo arrivo su desktop, ma è probabile che prima o poi sarà aggiunta anche su quest’ultimo.