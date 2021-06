Su YouTube per Android, la condivisione dei video è diventata più precisa

La piattaforma video più famosa al mondo, YouTube, non smetterà mai di migliorare. All’inizio di quest’anno, ad esempio, Google ha lanciato la condivisione di porzioni di video clip a livello globale e, questa volta, tocca all’app di YouTube su Android a rafforzare le sue opzioni.

Come scoperto da Android Police, l’azienda di Mountain View ha implementato una nuova funzionalità già disponibile sui computer. Si potrà condividere con una persona contenuti di un capitolo specifico ma occorre che il video offra dei capitoli.

Come promemoria, i capitoli permettono di suddividere in sezioni video in base all’argomento trattato. Questo conferisce struttura e contesto, ma anche un modo per lo spettatore di accedere a parte del video più facilmente e rapidamente. Ma ancora una volta, l’editore deve averne aggiunto qualcuno in anticipo.

Dopo aver aggiornato l’app YouTube, abbiamo potuto offrire questa nuova opzione di condivisione. Ecco i pochi passaggi da seguire per usufruirne: