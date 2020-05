Surface Duo: Microsoft chiede l’aiuto di Google per migliorare le prestazioni della penna

Mentre il browser Edge continua a beneficare della tecnologia Chromium per provare a contrastare Google Chrome, Android potrebbe beneficiare indirettamente dell’attuale lavoro di Microsoft per il suo prossimo Surface Duo.

Secondo Windows Latest, la casa di Redmond sta lavorando per migliorare il supporto della penna su Android. Attività di background per regalare agli utenti un’esperienza di disegno e utilizzo simile a quella offerta su Surface Pro o Surface Go, animata da Windows 10. Per fare ciò, l’azienda sta cercando di affinare il più possibile il supporto, da parte di Android, dello stilo sui dispositivi con due schermi.

Grazie a questi miglioramenti, la penna per Surface sarà in grado di reagire in modo appropriato ai diversi livelli di pressione esercitati, mentre il passaggio di elementi o applicazioni da uno schermo all’altro dovrebbe avvenire senza problemi sulla punta della penna. Sempre secondo Windows Latest, sul programma sarebbero presenti anche gesti, come il doppio tocco per avviare uno screenshot o il singolo clic con lo stilo, probabilmente dalla schermata di blocco, per avviare rapidamente Outlook.

Microsoft starebbe anche cercando di modificare l’esperienza per annullare la latenza quando vengono utilizzati due dispositivi Bluetooth contemporaneamente o quando viene tracciato qualcosa su entrambi gli schermi contemporaneamente. L’obiettivo sarebbe quello di rendere l’uso dello stilo il più naturale possibile grazie all’assenza di ritardo e al miglioramento del suo supporto da parte di Android. E in effetti, sarà necessario per consentire all’utente di dimenticare l’intervallo tra i due schermi, a causa della cerniera.

In arrivo quest’estate

Come promemoria, Surface Duo è il prossimo dispositivo di ultima generazione in arrivo quest’estate di cui inavvertitamente è trapelata la scheda tecnica finale. Nel dettaglio troveremo un SoC Snadragon 855 firmato Qualcomm, raddoppiato con 6 GB di RAM per 64 o 256 GB di spazio di archiviazione.