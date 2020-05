Realme lancia due Android Tv led da 32 e 43 pollici

Realme entra nel mercato delle Smart Tv con due nuovi modelli Led da 32 e 43 pollici. la Tv, praticamente priva di cornici, è mossa dal sistema operativo Android, offre due altoparlanti Dolby e una Cpu quad-core, con un prezzo di ingresso che, sul mercato indiano, è stato fissato a ​​170 dollari.



I nuovi modelli prendono in prestito la funzione Chroma Boost dagli smartphone e sono in grado di migliorare luminosità, colore, contrasto, purezza e chiarezza, raggiungendo i 400 nit. L’angolo di visione è di 178 gradi, una caratteristica non comune per dispositivi low cost.

Realme e Mediatek hanno stretto una partnership per creare un chipset personalizzato con Cpu quad-core: ci sono quattro unità Cortex A53 e la GPU Mali-470 MP3. La RAM è di 1 GB, abbinata a 8 GB di memoria interna.



Al fine di fornire “un’esperienza cinematografica immersiva”, Realme Smart Tv da 32 pollici è dotata di cornici ultrasottili, di soli 8,7 mm.

Ci sono due coppie di altoparlanti: uno speaker “full range”e un tweeter. Entrambi sono posizionati simmetricamente e supportano il Dolby Audio 24W. Realme ha anche presentato una soundbar da 100 W, ma senza rivelare quando sarà disponibile sul mercato.

Android Tv e Google Assistant

La Tv porta in dote Android Tv e Google Assistant. Ci sono dunque tutti i contenuti di YouTube, Netflix, Prime, LiveTV, Disney+ e un Play Store di oltre 5.000 app.

L’Assistente di Google si attiva con un apposito pulsante sul telecomando: è possibile fare domande, impostare promemoria e utilizzare la Tv a mani libere. La Realme Smart Tv ha anche Chromecast integrato.



Per quanto riguarda la connettività, ci sono tre porte HDMI, due USB, una porta LAN e una porta per il sintonizzatore. Il Wi-Fi è solo a 2,4 GHz, il supporto Bluetooth è fino alal versione 5.0. La Smart Tv sarà interamente realizzata in India, un modo per abbassare il prezzo senza tagliare le funzionalità.



Realme lancerà i prodotti il ​​2 giugno e offrirà la spedizione gratuita dal suo negozio online. Il 32 pollici costerà 170 dollari, il 43 pollici sotto i 300 dollari.

