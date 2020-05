Crucible, il debutto di Amazon nel mondo dei videogame minaccia Fortnite

Il tanto atteso Crucible debutta finalmente su Amazon. Dopo quattro anni di anticipazioni, la divisione videoludica del colosso dell’e-commerce dà alla luce il suo primo vero videogame.

Alla scoperta di Crucible

Fresco di annuncio e rilascio ufficiale, il nuovo videogioco di Amazon si presenta come un free-to-play shooter in terza persona. Ruota attorno a combattimenti in collaborazione con altri utenti contro nemici da sconfiggere e con la scelta fino a dieci personaggi caratterizzati ciascuno da una serie di abilità e peculiarità. “Crucible è uno sparatutto d’azione a squadre che si basa sulle tue scelte. Ogni partita rappresenta una lotta per la sopravvivenza e il comando”, si legge sulla pagina ufficiale. E sempre sulla pagina ufficiale si scopre l’obiettivo del nuovo gioco. “Con l’aiuto dei tuoi compagni di squadra, dovrai sconfiggere creature aliene, catturare obiettivi e dare la caccia ai tuoi avversari per conquistare la vittoria”.

Modalità di gioco

Ci sono tre modalità di gioco. La prima è Cuore degli Alveari nella quale si dovranno combattere queste creature sputa-droni che si moltiplicano sul campo di battaglia e che si sconfiggono catturandone i cuori che lasciano cadere. Si gioca in squadre – quattro contro quattro – e vince chi cattura i primi tre cuori. La seconda è Cacciatori Alfa. Qui si gioca in otto squadre da due giocatori pronte a sfidarsi all’ultimo sangue. Se si perde il compagno, ci si può alleare con un altro utente spaiato, ma l’alleanza termina quando rimangono solo tre in vita. La terza modalità è Controllo dei Mietitori. Prevede tre squadre da otto che devono controllare questi mietitori sparsi sulla mappa, guadagnando sempre più punti. Chi arriva a cento vince.

Stay tuned

Dopo quattro anni dalla fondazione, gli studi di produzione videoludica del colosso di Jeff Bezos hanno così rilasciato il primo vero frutto di tanto lavoro. Crucible si preannuncia un temebile avversario di giganti del segmento, come Fortnite di Epic Games. In attesa di vedere gli effettivi riscontri del nuovo videogame, Amazon annuncia di già l’uscita ad agosto di un altro videogame. Si chiama New World ed è attualmente pre-ordinabile.