Svelato in via definitiva il prezzo europeo di Xiaomi 13 Ultra

Il prezzo di Xiaomi 13 Ultra in Europa è rimasto per molto tempo sconosciuto, e alcuni rumor avevano ipotizzato un costo iniziale di €1.499. Ma diversi negozi smentiscono, e per una volta si tratta di una buona notizia: sembra infatti che lo smartphone premium costerà un po’ di meno.

Il telefono è infatti apparso sul portale del negozio olandese Belsimpel e di quello tedesco Gomibo mostrandone anche il prezzo in vari paesi. Questo sarà di €1.299 per i Paesi Bassi, €1.277 in Germania e €1.320 in Irlanda. Niente informazioni quindi sull’Italia, ma sicuramente vi sarete fatti un’idea di quanto potrebbe costare.

Non è quindi una diminuzione di prezzo sostanziosa, ma certamente gradita e assolutamente in linea con le specifiche dello Xiaomi 13 Ultra. Parliamo infatti della configurazione a 12 GB di RAM/512 GB di memoria con caricatore a 90 W e cavo e case inclusi. In effetti sarà uno dei flagship di alto livello “meno cari”: non lasciatevelo sfuggire se siete interessati.