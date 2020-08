TCL 10 Plus e 10 SE arrivano in Italia

TCL ha annunciato ufficialmente l’arrivo in Italia di due nuovi smartphone realizzati per espandere la Serie TCL 10: TCL 10 Plus e TCL 10 SE. Anche in questo caso viene riproposto il concetto di “Display Greatness” per offrire un ecosistema completamente integrato di prodotti intelligenti oltre al cavallo di battaglia che prevede l’utilizzo della tecnologia proprietaria TCL NXTVISION, in grado di dare vita alle immagini con colori più veri, nitidi e profondi.

“TCL risponde alla richiesta dei propri clienti di una varietà di dispositivi che si adattino al loro stile di vita e alle loro tasche. L’aggiunta di TCL 10 Plus e TCL 10 SE alla nostra linea di prodotti Serie 10 è solo uno dei tanti passi che stiamo compiendo per costruire un’ampia gamma di dispositivi dalle caratteristiche premium ma a prezzi contenuti”, ha dichiarato Aaron Zhang, Vice Presidente e General Manager of Global Sales & Marketing di TCL Communication. “I nuovi TCL 10 Plus e TCL 10 SE evidenziano chiaramente la nostra volontà di offrire un design elegante e sofisticato con una grafica migliorata, per un’esperienza coinvolgente e accessibile a tutti”.

TCL 10 Plus

Con la tecnologia NXTVISION, il produttore ha implementato un motore dedicato al display per la massima immersione durante la visione di contenuti multimediali tra cui il supporto HDR10 per Netflix. E proprio su TCL 10 Plus troviamo un display Amoled curvo Full-HD+ da 6,47 pollici con ben il 93% di superficie coperto dal display.

TCL 10 Plus offre un comparto fotografico composto da quattro fotocamere, di cui un primo obiettivo da 48 Megapixel dotato di Intelligenza Artificiale e uno super grandangolare da 118° per catturare un intero panorama in un’unica foto. TCL 10 Plus consente inoltre di girare video in modo più facile e divertente con modalità come lo Stop Motion Video.

All’interno troviamo un’ampia batteria da 4.500 mAh che dovrebbe garantire autonomia fino a tarda sera.

Colorazioni e prezzo

TCL 10 Plus è disponibile da oggi in Italia nei colori Moonlight Blue e Starlight Silver a partire da 399,00€ nel taglio di memorie da 6GB di Ram e 256GB di memoria interna.

TCL 10 SE

TCL 10 SE è caratterizzato da un rapporto schermo/corpo dell’89%, con un display da 6,52 pollici, che offre immagini accattivanti e adeguamento delle impostazioni di visione in tempo reale attraverso la stessa tecnologia NXTVISION di TCL 10 Plus.

La tripla fotocamera da 48 Megapixel consente agli utenti di catturare i momenti più belli riconoscendo e migliorando le scene in tempo reale, grazie all’aiuto dell’Intelligenza Artificiale. Inoltre, l’obiettivo dotato di grandangolo a 115° permette di non perdere alcun dettaglio dei panorami mozzafiato.

TCL 10 SE offre prestazioni a tutto tondo e un’esperienza d’uso straordinaria. Grazie al processore Octa-Core 2.0 GHz e 128 GB di ROM, il multitasking torna ad essere un’azione semplice e veloce. La navigazione è un gioco da ragazzi con un facile accesso a Google Assistant tramite pulsante dedicato.

Colorazioni e prezzo

TCL 10 SE è disponibile nelle colorazioni Polar Night e Icy Silver, al prezzo consigliato di 229,00€.