TCL Plex: è in arrivo l’aggiornamento ad Android 10

TCL Plex è il primo smartphone uscito a livello globale con il brand dell’azienda cinese, celebre per la produzione di cellulari, Tv e, soprattutto, display LCD. Il dispositivo ha fatto il suo esordio sul mercato ad ottobre, ed è arrivato in Italia a novembre con a bordo il sistema operativo Android 9. Ora, il telefono sta per ricevere un aggiornamento importante, che porterà Android 10 (insieme con numerosi miglioramenti).

La fotocamera principale guadagnerà in velocità quando si scatta in modalità a 48 Megapixel; la registrazione video dovrebbe diventare più fluida all’avvio. La fotocamera selfie fornirà prestazioni migliorate e nuovi filtri colore.

L’aggiornamento ad Android 10 di TCL PLex porta anche in dote la modalità scura e la modalità Game, le gesture per l’Assistente vocale di Google e 30 shortcut dedicate allo smart key. Fra le altre novità segnaliamo il supporto per i controlli del lettore musicale sulla schermata di blocco.



L’aggiornamento, rubricato come v2.0.2B.A.G, pesa 2,7 GB e include due nuove app: File Share e Combat Rebel Guns. Quest’ultimo è uno sparatutto della software house Gameloft, precedentemente precaricato su alcuni telefoni Motorola (non lo troverete sul Play Store). È possibile rimuovere il gioco, ma questo verrà ripristinato qualora si riporti il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

