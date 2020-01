Telegram ha pubblicato un nuovo importante aggiornamento per iOS e Android che porta con sé decine di nuove funzionalità.

Una delle principali novità è. Telegram offre già un valido supporto per i temi, con la possibilità di cambiare colori e sfondi. Con, ora si può scegliere un colore personalizzato selezionandolo con un tap da un apposito strumento di selezione dei colori. Si possono scegliere colori personalizzati per l’intera app, lo sfondo e la visualizzazione dei messaggi. Una volta terminato di creare il tema, è possibile anche condividerlo con altri utenti di Telegram.

La nuova versione aggiunge anche più variabili per gli sfondi che possono essere creati agendo su una vera e propria tavola colore. Tali colori possono poi essere anche applicati ai temi. Per coloro che invece non sono pervasi da spirito creativo e non desiderano eseguire alcuna personalizzazione manuale, sono stati aggiunti nuovi temi predefiniti.



Un’altra nuova importante novità di Telegram è rappresentata dalla funzione Invia quando si è online. Con tale feature, si può programmare un messaggio che arriverà al desinatario solo quando questo tornerà online.



Ma le novità sono davvero tante e per questo vale la pena navigare fra le nuove funzioni di Telegram. Fra le più interessanti segnaliamo:



• La condivisione dei luoghi è stata migliorata e ora lo sharing di una posizione aviviene facendo semplicemente un tap sulla mappa.



• È ora possibile visualizzare i risultati della ricerca come un elenco anziché scorrere la chat per vederli tutti.

• C’è il supporto per podcast e audiolibri. I file audio di durata superiore a 20 minuti vengono automaticamente gestiti come podcast. L’app ricorderà la posizione dell’utente nel file e offrirà anche una modalità 2x per la riproduzione veloce. La versione iOS offre anche uno scrubbing molto preciso.

• La modalità notturna di Telegram può essere attivata rapidamente facendo tap sull’icona della luna nella schermata principale del menù (Android).

• Le mappe vengono automaticamente visualizzate in modalità scura quando è attiva la modalità notturna (Android).

• Nuove animazioni (Android).

• È possibile selezionare e copiare solo una parte del messaggio di un utente e non tutto (Android, già presente su iOS).

• Attivi i tap multipli su più utenti quando si condivide da altre app (Android).

• Si possono contrassegnare con immediatezza come lette le chat archiviate (Android).

• La gestione della risoluzione dei video è stata riprogettata così come la schermata di invio dei contatti (Android).

• Si possono regolare le dimensioni dei testo all’interno dell’app Telegram (iOS).

• Possibilità di selezionare quali opzioni visualizzare nella schermata di condivisione durante la condivisione da altre app verso Telegram (iOS).

• “Press and hold” sull’icona per cambiare rapidamente account (iOS).

• Possibilità di visualizzare lo spazio di archiviazione utilizzato, lo spazio disponibile e svuotare rapidamente la cache dell’app (iOS).



L’aggiornamento alla nuova versione di Telegram con l’implementazione di Theme Editor 2.0. è ora disponibile per smartphone iOS e Android. Anche le app per computer Windows e Mac sono state aggiornate con l’aggiunta di alcune nuove funzionalità.

