Galaxy Note 10 Lite: prime foto live e scheda tecnica

Il Galaxy Note 10 Lite si avvicina: dopo i rendering del nuovo smartphone di Samsung, ora arrivano le prima immagini “live” che confermano le informazioni giunte fino ad ora.



Come potete vedere dalle foto che pubblichiamo in questa pagina, lo smartphone del produttore sudcoreano avrà un display con un piccolo foro centrale nella sua parte superiore per ospitare la selfie cam, mentre sul retro presenterà una tripla fotocamera, posizionata al’interno di un’area rettangolare nell’angolo in alto a sinistra.

Sul retro non troviamo invece alcun lettore di impronte digitali, e ciò fa ben supporre che lo scanner sia stato collocato sotto al display.

Il Galaxy Note 10 Lite avrà il pulsante di accensione e il bilanciere del volume sul lato destro e una S-Pen dotata di Bluetooth 5.1.



Samsung non ha ancora parlato ufficialmente di questo modello, ma una fuga di notizie la scorsa settimana ne ha rivelato la scheda tecnica completa: le funzioni comprendono il chip Exynos 9810, 6 GB di Ram e 128 GB di spazio di archiviazione.



Note 10 Lite porterà in dote uno schermo da 6,7″ Full HD+ Amoled e integrerà una batteria da 4.500 mAh con una ricarica rapida da 25 W.

Tornando alla fotocamera, la configurazione delle ottiche dovrebbe essere la seguente: sul fronte ci sarà un sensore per selfie da 32 Megapixel; sul retro un obiettivo principale da 12 Megapixel, un teleobiettivo da 12 Megapixel e un modulo ultrawide da 12 Megapixel.



Galaxy Note 10 Lite dovrebbe avere un costo di circa 610 euro e dovrebbe essere presenato ufficialmente nel corso dei prossimi giorni.