Tesla non introdurrà nuovi prodotti nel 2022 e non sta lavorando su un modello da 25.000 dollari

Dopo l’annuncio dei risultati del quarto trimestre 2021, Elon Musk ha colto l’occasione per rispondere a varie domande dei giornalisti.

Se Tesla vanta ad oggi un’ottima performance finanziaria, il gruppo americano continua a subire la crisi legata alla carenza dei componenti che interessano l’industria automobilistica. Questo è sicuramente ciò che spinge Elon Musk a rimanere cauto: la parte interessata ha quindi annunciato che nessun nuovo modello sarà introdotto quest’anno e che Tesla non sta attualmente sviluppando un’auto da 25.000 dollari.

Ricordiamo che questo modello “accessibile”, chiamato Model 2 o Model Q secondo le indiscrezioni, è molto atteso perché segnerebbe l’entrata nel mercato consumer con un modello per tutte le tasche.

“Se avessimo introdotto, diciamo, una nuova auto l’anno scorso, avremmo gli stessi vincoli di chip. Pertanto, quest’anno non introdurremo nuovi veicoli. Non avrebbe senso.”

In quella telefonata, Elon Musk ha affermato che la continua carenza di chip rende impossibile il rilascio di nuovi modelli di veicoli senza causare ritardi nelle consegne dei modelli attuali. Tesla è quindi concentrata sulla fornitura di Model 3, Model Y, Model S e Model X.

Il Cybertruck apparso in un video nei giorni scorsi, ad esempio, è uno dei prodotti in ritardo a causa delle attuali carenze. Per quanto riguarda la nuova roadmap del Cybertruck, Elon Musk si augura che “arrivi il prossimo anno “.