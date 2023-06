Confronto fotografico: sfida a quattro fra i flagship Android del momento

Quello che vi proponiamo in questo articolo è un confronto fotografico tra alcuni dei più importanti smartphone Android, nella fascia dei top di gamma.

Abbiamo effettuato una grande quantità di fotografie, con ben 14 scenari di scatto. Abbiamo “stressato” al massimo le funzionalità imaging dei vari smartphone, simulando l’utilizzo quotidiano ma anche qualche utilizzo estremo.

Il risultato è tutto da scoprire: qual è secondo voi il miglior camera phone in circolazione?

Nel video a seguire, una breve introduzione sui criteri e sulle modalità di esecuzione del test e la spiegazione di alcune scelte.

14 scenari di scatto con 4 smartphone flagship

Ecco, in rigoroso ordine alfabetico, gli sfidanti e poi le gallerie con le foto

Honor Magic5 Pro

Huawei P60 Pro

Samsung Galaxy S23 Ultra

Xiaomi 13 Pro

1 – Ritratto

Il più classico degli scenari di scatto, il nostro manichino si è prestato volentieri a una lunga sessione fotografica. Qualche smartphone ha scelto di usare la focale standard, altri (come Xiaomi 13 Pro) si sono spinti fino al 3,2x.

RITRATTO ESTERNO HONOR MAGIC5 PRO RITRATTO ESTERNO HUAWEI P60 PRO RITRATTO ESTERNO SAMSUNG S23 ULTRA RITRATTO ESTERNO XIAOMI 13 PRO

2 – Fiore in interno

Una piantina colorata, fotografata in interno, per valutare la resa del colore e la gestione del rumore digitale.

FIORE INTERNO HONOR MAGIC5 PRO FIORE INTERNO HUAWEI P60 PRO FIORE INTERNO SAMSUNG S23 ULTRA FIORE INTERNO XIAOMI 13 PRO

3 – Peluche in interno

Un orsacchiotto di peluche per simulare uno dei tanti animali domestici che ci fanno quotidianamente compagnia.

ORSETTO INTERNO HONOR MAGIC5 PRO ORSETTO INTERNO HUAWEI P60 PRO ORSETTO INTERNO SAMSUNG S23 ULTRA ORSETTO INTERNO XIAOMI 13 PRO

4 – Ritratto in interno

Il nostro manichino torna protagonista, ma questa volta in interno e con luce ambiente.

RITRATTO INTERNO HONOR MAGIC5 PRO RITRATTO INTERNO HUAWEI P60 PRO RITRATTO INTERNO SAMSUNG S23 ULTRA RITRATTO INTERNO XIAOMI 13 PRO

5 – Sequenza colori

L’immortale cubo si presta ad approfondire la resa colore in interno e con luce ambiente.

CUBO HONOR MAGIC5 PRO CUBO HUAWEI P60 PRO CUBO SAMSUNG S23 ULTRA CUBO XIAOMI 13 PRO

6 – Selfie

Forse una delle funzioni più utilizzate nelle fotocamere degli smartphone, i selfie. La possibilità di riprendere se stessi in ogni circostanza. In questa galleria una sequenza di scatti alternati, tra selfie in modalità automatica e selfie in modalità ritratto.

SELFIE PORTRAIT HONOR MAGIC5 PRO SELFIE PORTRAIT HUAWEI P60 PRO SELFIE PORTRAIT SAMSUNG S23 ULTRA SELFIE PORTRAIT XIAOMI 13 PRO SELFIE STANDARD HONOR MAGIC5 PRO SELFIE STANDARD HUAWEI P60 PRO SELFIE STANDARD SAMSUNG S23 ULTRA SELFIE STANDARD XIAOMI 13 PRO

7 – Ultra Wide

Il più classico dei panorami. Luce del giorno in uno dei quartieri della nuova/vecchia Milano.

UW HONOR MAGIC5 PRO UW HUAWEI P60 PRO UW SAMSUNG S23 ULTRA

8 – Modalità standard

Ancora all’aperto, ma questa volta utilizzando la focale standard degli smartphone.

STANDARD HONOR MAGIC5 PRO STANDARD HUAWEI P60 PRO STANDARD SAMSUNG S23 ULTRA STANDARD XIAOMI 13 PRO

9 – Zoom ottico

Gli smartphone del test dispongono tutti di uno zoom ottico: si spazia dal 3x fino al 10x del Samsung Galaxy S23 Ultra.

ZOOM 3 SAMSUNG S23 ULTRA ZOOM 3,2 XIAOMI 13 PRO ZOOM 3,5 HONOR MAGIC5 PRO ZOOM 3,5 HUAWEI P60 PRO ZOOM 10X SAMSUNG S23 ULTRA

10 – Panorama notturno

Ancora un panorama, ma questa volta notturno, con un susseguirsi di luci di diversa natura e posizione. Abbiamo immortalato la scena, sia con la modalità automatica sia con la modalità notturna.

UW NOTTE HONOR MAGIC5 PRO UW NOTTE HUAWEI P60 PRO UW NOTTE SAMSUNG S23 ULTRA UW NOTTE XIAOMI 13 PRO UW SERA HONOR MAGIC5 PRO UW SERA HUAWEI P60 PRO UW SERA SAMSUNG S23 ULTRA UW SERA XIAOMI 13 PRO

11 – Notturno con focale standard

Lo scenario non cambia, ma questa volta abbiamo scattato con la focale standard, sia con la modalità automatica sia con la modalità notturna.

STANDARD NOTTE HONOR MAGIC5 PRO STANDARD NOTTE HUAWEI P60 PRO STANDARD NOTTE SAMSUNG S23 ULTRA STANDARD NOTTE XIAOMI 13 PRO STANDARD SERA HONOR MAGIC5 PRO STANDARD SERA HUAWEI P60 PRO STANDARD SERA SAMSUNG S23 ULTRA STANDARD SERA XIAOMI 13 PRO

12 – Zoom notturno

Il test si conclude con una delle situazioni più complesse da gestire per i sistemi fotografici degli smartphone, ovvero l’utilizzo dello zoom in scarse condizioni di luce. In realtà lo scenario è assai più insidioso, perchè comprende anche fonti di illuminazione diverse tra loro in un contesto di buio. Anche in questo caso abbiamo fatto affidamento solo sugli zoom ottici che, nel caso di Samsung, corrisponde a due diverse focali. Tutte le foto sono state acquisite sia con la modalità automatica sia con la modalità notturna.

01 ZOOM 3,5 SERA HONOR MAGIC5 PRO 02 ZOOM 3,5 SERA HUAWEI P60 PRO 03 ZOOM 3 SERA SAMSUNG S23 ULTRA 04 ZOOM 3,2 SERA XIAOMI 13 PRO 05 ZOOM 3,5X NOTTE HONOR MAGIC5 PRO 06 ZOOM 3,5X NOTTE HUAWEI P60 PRO 07 ZOOM 3X NOTTE SAMSUNG S23 ULTRA 08 ZOOM 3,2X NOTTE XIAOMI 13 PRO 09 ZOOM 10X SERA SAMSUNG S23 ULTRA 10 ZOOM 10X NOTTE SAMSUNG S23 ULTRA

13 – Zoom 3X interno

Test in interni con lo zoom 3x, la trama di rivestimento di una sedia, per saggiare la qualità degli scatti in una condizione piuttosto sfavorevole.

01 ZOOM 3,5X INTERNO HONOR MAGIC5 PRO 02 ZOOM 3,5X INTERNO HUAWEI P60 PRO 03 ZOOM 3X INTERNO SAMSUNG S23 ULTRA 04 ZOOM 3,2X INTERNO XIAOMI 13 PRO

14 – Zoom estremo

Zoom alla massima estensione, unendo le potenzialità ottiche e quelle dell’intelligenza artificiale. Xiaomi riesce ad arrivare fino a 70 ingrandimenti, gli altri concorrenti si spingono fino al 100x.