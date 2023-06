OnePlus Nord N30 5G, annunciato il nuovo smartphone (che esiste già)

OnePlus lancia un nuovo smartphone di fascia media, OnePlus Nord N30 5G, a un anno dall’uscita del predecessore. Leggete qui di seguito per scoprirne le caratteristiche e il prezzo, tenendo conto che non uscirà in Italia. Ma c’è un motivo per questo.

OnePlus Nord N30 5G è alimentato dal chipset Snapdragon 695, abbinato a 8 GB di RAM. Ha inoltre 128 GB di memoria integrata, espandibile fino a 1 TB tramite microSD. Il sistema operativo è OxygenOS 13.1: OnePlus ha già annunciato che il telefono riceverà soltanto un grande aggiornamento, ma sono comunque garantiti 3 anni di patch di sicurezza.

OnePlus Nord N30 5G è dotato di un display LCD da 6,72″ FullHD+ a 120Hz con un foro centrale per la fotocamera selfie da 16 MP. Sul retro c’è una fotocamera principale da 108 Megapixel con zoom 3x, affiancata da una macroscopica da 2 Megapixel e una di profondità sempre da 2 Megapixel. Lo smartphone, inolre ha uno spessore di 8,3 mm e pesa 195 g.

Il telefono sarà alimentato da una batteria da 5.000 mAh con supporto SuperVOOC a 67W. Ci saranno anche un jack per cuffie da 3,5 mm, USB-C, altoparlanti stereo e un lettore di impronte digitali laterale.

Il OnePlus Nord N30 5G è disponibile nelle opzioni di colore Pastel Lime e Chromatic Gray, a un prezzo di di 280 euro. Tuttavia c’è una brutta notizia: questo modello sarà acquistabile soltanto negli Stati Uniti. Questo perché in realtà si tratta di una versione leggermente modificata del Nord CE 3 Lite, già uscito in Italia. Peccato che la nostra versione costi di più, nonostante abbia caratteristiche molti simili: 320 euro. Non una cifra eccessivamente più elevata, ma pur sempre un aumento di prezzo