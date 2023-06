OnePlus Fold ufficiale, sarà presentato ad agosto

Finalmente il primo smartphone pieghevole di OnePlus è all’orizzonte. Lo conferma il CEO della compagnia, Pete Lau. Ovviamente la fonte più affidabile è sicuramente lui, ma vi sono anche rumor che vanno oltre, spiegando quando e come avverrà il rilascio di OnePlus Fold.

Si mormora, infatti, che l’evento dove verrà svelato il pieghevole si terrà nella prima metà di agosto, a New York. Ciò significa che dovrebbe tenersi praticamente allo stesso tempo dell’annuncio degli Z Fold 5 e Z Flip 5 di Samsung. Forse la compagnia gioca sull’effetto novità, e sicuramente ha molte carte che si sta preparando a giocare.

Un altro dettaglio è che OnePlus Fold lancerà globalmente in contemporanea, senza alcun periodo di transizione. Ottima notizia, visto che sempre più telefoni cominciano la loro vita in un solo paese per poi lentamente espandersi.

Finiamo la carrellata di rumor con alcune specifiche non ufficiali: il pieghevole dovrebbe avere il processore Snapdragon 8 Gen 2, con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria. Ci saranno una batteria da 4.800 mAh, ricarica cablata da 80 W, fotocamere posteriori da 50, 48 e 32 Megapixel e infine una coppia di selfie cam da 32 Megapixel (una per schermo). Il sistema operativo dovrebbe infine essere Android 13.1.