Threads non prenderà più in ostaggio il vostro account di Instagram

Threads, la nuova piattaforma in competizione con Twitter creata da Meta, ha avuto un successo rapidissimo: in soli 5 giorni dal lancio è riuscita ad accumulare ben 100 milioni di utenti. Tutti questi, tuttavia, si sono molto presto accorti che il loro account era stato preso in una sorta di ostaggio virtuale: cancellare il profilo del nuovo social, infatti, avrebbe anche cancellato quello di Instagram. Fortunatamente, il problema è stato finalmente risolto.

Il capo di Instagram, Adam Mosseri, ha annunciato che tale restrizione è stata rimossa. Gli utenti che desiderano abbandonare Threads possono andare su Impostazioni > Account > Elimina o disattiva il profilo. Ciò offre l’opzione di sospendere temporaneamente il proprio account o anche di eliminarlo permanentemente. In entrambi i casi, il profilo di Instagram non sarà toccato.

Oltre a questa modifica, Threads ha apportato molti aggiornamenti di recente, primo fra tutti il fatto che i post possono apparire su altre piattaforme Meta come Facebook. In precedenza questo non si poteva evitare, ma l’aggiornamento di oggi ha aggiunto la possibilità di spegnere tale funzione, almeno in parte. Per farlo, basta andare su Impostazioni > Privacy. Questo si applica solo a Facebook e non a Instagram, che continuerà a mostrare i post di Threads.