Tim Cook: non ci sono iPhone noiosi

Il CEO di Apple Tim Cook non pensa che il mercato mobile, incluso l’iPhone, abbia raggiunto il punto di saturazione in cui l’innovazione non è più possibile. Lo ha spiegato in una recente intervista il boss di Apple, che porta nuove capacità sul mercato con ogni generazione è qualcosa che non è possibile nel lungo termine.

Cook ha discusso della lotta di Apple per l’innovazione in un’intervista con Nikkei Asian Review, sottolineando che iPhone rimarrà un leader in termini di innovazione anche se alcuni modelli non apportano novità.

Apple ha lanciato il primo iPhone nel 2007 e Tim Cook ritiene che il punto di saturazione sopra menzionato non possa essere raggiunto in 12 anni.

Discutendo del motivo per cui alcuni iPhone sono considerati “noiosi” (quindi che non apportano nulla di nuovo in termini di funzionalità), Cook ha spiegato che ogni anno un’innovazione significativa non è possibile, poiché alcune tecnologie richiedono più tempo per la ricerca e lo sviluppo.

“A volte questi passaggi sono enormi, a volte questi passaggi sono più piccoli. Ma la chiave è migliorare sempre le cose, non solo cambiare per motivi di cambiamento”, ha dichiarato Cook. “L’etica e il DNA dell’azienda non sono mai stati più forti sul fronte dell’innovazione. La linea di prodotti non è mai stata così forte”.

5G sulla gamma iPhone 2020

La generazione di iPhone 2020 di Apple introdurrà il supporto 5G, secondo le persone che hanno familiarità con i piani dell’azienda, come parte di un accordo di licenza che Cupertino ha firmato all’inizio di quest’anno con Qualcomm.

Allo stesso tempo, l’intera gamma passerà a OLED in questo momento, solo iPhone 11 utilizza uno schermo LCD.

Si dice che Apple potrebbe anche riportare un Touch ID con un sensore di impronte digitali incorporato nel vetro, un approccio che le aziende concorrenti di Samsung e Huawei stanno già utilizzando. Touch ID potrebbe quindi essere offerto insieme a Face ID su almeno un nuovo iPhone lanciato nel 2020.