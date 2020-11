Diventare beta tester dei prodotti in uscita sul mercato italiano. È il nuovo progetto di Huawei che selezionerà tre membri della sua Community, che potranno provare i modelli in arrivo, fornendo i propri feed-back.

Candidarsi è semplice, basta andare su questo link. Le doti necessarie per concorrere alla candidatura sono una grande passione per la tecnologia, capacità comunicative e conoscenza del brand, caratteristiche che certo non mancano alla maggior parte degli iscritti.



Gli utenti selezionati potranno condividere e scambiare nei vari thread della Community le proprie opinioni sul prodotto, pubblicando foto, video o tutorial, ma soprattutto potranno raccontare la loro esperienza attraverso una vera recensione di prodotto.

“TRY & STAY è un’iniziativa speciale per tutti gli amanti della tecnologia e del brand; non solo perché dà agli iscritti l’opportunità di provare in esclusiva le tante novità Huawei, ma soprattutto perché ha l’obiettivo di creare un senso di comunità sempre più grande e inclusivo proprio grazie alla partecipazione attiva di ognuno di loro”, commenta Isabella Lazzini, Retail & Marketing Director Huawei Consumer Business Group Italia.

Il primo dispositivo che verrà dato in prova è il P smart 2021, ultimo arrivato della serie Huawei P smart. Successivamente, il programma “TRY & STAY” amplierà la gamma di device disponibili da testare, aggiungendo anche tutti i dispositivi dell’ecosistema Huawei: dal comparto audio con i nuovi Huawei FreeBuds Pro a quello dei wearable con la novità Watch GT 2 Pro. Non mancherà neanche l’ultimo arrivato di casa Huawei, Mate 40 Pro.

Nel frattempo, per festeggiare la crescita della Community, fino al 19 novembre 2020 Huawei regala a tutti i fan del brand un coupon del 10% di sconto utilizzabile su Huawei Store e cumulabile con qualunque altra promozione già in corso e un voucher per 3 mesi di abbonamento gratuito per la piattaforma di streaming proprietaria Huawei video.

Per ottenere le promozioni, basta commentare il thread dedicato, raggiungibile a questo link.