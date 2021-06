Trend e marketing digitale nella nuova normalità: come acquisire clienti in maniera efficace

Il Covid-19 è stato sicuramente un temporale inaspettato e per molti versi dannoso: costi altissimi in termini di vite umane, paesi e istituzioni piegate, crisi sanitaria peggiore di tutte. Ma è stato anche il miglior acceleratore per una completa trasformazione digitale.



Proprio in fase pandemica, insomma, il mondo del digital si è completamente imposto, scalzando i canali tradizionali ed aprendo per il prossimo decennio la strada del futuro. Sarà un mondo completamente trasformato. Nel frattempo però sarà anche cambiato tutto, in particolare i trend. Che oggi sono per l’appunto digitali, e non più fisici.



Ma quali sono i trend, in particolare quelli legati al marketing?Vari e molteplici, tutti più o meno utilizzati. Il primo trend ad essersi imposto è quello della personalizzazione del messaggio: oggi come oggi le realtà industriali lavorano molto su questo aspetto, essendo il cliente meno fisicamente raggiungibile e quindi necessitante di attenzioni maggiori e più particolari. Ed essendo sempre più aumentata l’attenzione a fattori sociali, anche la brand safety si è imposto come nuovo trend.



Significa praticamente scegliere accuratamente i temi e i personaggi a cui accostarsi, per evitare di incorrere in qualche incidente di percorso che potrebbe svalutare il brand stesso. Altro trend, direttamente collegato, è quello della sostenibilità. Attivismo e responsabilità sociale sono ormai un must per tutti e per ogni prodotto che si rispetti. Il tutto patrocinato dai social media, che restano il vero motore di tutto ciò: engagment, condivisione, socializzazione. Ai classici social si sono aggiunti quelli di produzione di video, come TikTok, nuova frontiera del marketing.



Tutto ciò ha portato anche a cambi di strategia per l’acquisizione di clienti, la cosiddetta fidelizzazione. Dai metodi di pubblicità tradizionali alle innovative tecniche usate giorno d’oggi da tutte le realtà e da tutti i settori. Si va dalle cosiddette inserzioni, pubblicità a pagamento che hanno reso celebri gli influencer, a strategie volte ad attirare l’attenzione dei clienti. Un ottimo esempio è fornito dal mondo del gioco d’azzardo legale coi cosiddetti bonus free spins, una particolare tipologia di bonus che dà la possibilità ai sempre più clienti del mondo del gioco di provare e testare prodotti e novità approfittando di giocate gratuite senza alcun tipo di sforzo economico.



Una strategia sempre più conveniente che ha portato i suoi frutti, anche grazie all’esplosione del fenomeno mobile. Oggi sempre più utenti hanno uno smartphone ed utilizzano per più ore continuativamente i dispositivi per le più disparate attività. Proprio grazie agli smartphone, che hanno reso un settore come quello del gioco sempre più accessibile, è possibile collegarsi e giocare ovunque senza alcun tipo di restrizione. Sfruttando anche le app che ormai sono create su misura per gli utenti.