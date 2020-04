È uscito il nuovo volantino Trony, denominato Sconto Tosto. Una rassegna di offerte che spaziano dagli smartphone ai televisori, passando per tutti i prodotti di elettronica di consumo e i piccoli elettrodomestici.

L’offerta Sconto Tosto è valida fino al 28 aprile e, in alcune circostanze, prevede sia la consegna gratuita sia la possibilità di rateizzare l’acquisto con tasso zero. Le promozioni indicate sono valide solo online.

Su fronte smartphone spicca l’offerta di OPPO A9 2020 a 199 euro (invece che 229 euro), uno dei telefoni con il miglior rapporto qualità prezzo in circolazione.

Samsung A30, dispositivo con schermo da 6,4 pollici e pannello con un piccolo notch a goccia, è invece offerto in due colori (bianco e nero) a 209 euro (invece che 279 euro, con uno sconto del 25%).

Fra i TV segnaliamo l’offerta dell’LG 43UM7100PLB, un 43 pollici UHD 4K, per il quale è offerta la consegna gratuita al prezzo di 295 euro anziché 396 euro (-20%).

Sconto Tosto anche per la Apple Air Pods Pro, che si possono acquistare a 249 euro, risparmiando una trentina di euro rispetto al prezzo base.

Tutte le offerte del volantino Trony Costo Tosto possono essere sfogliate QUI.