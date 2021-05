In qualità di sponsor ufficiale di EURO 2020, Hisense presenta la campagna #UpgradeYourHome, pensata per incoraggiare gli utenti a migliorare la tecnologia in casa in vista della stagione estiva. Fino a domenica 11 luglio 2021, infatti, chiunque acquisterà un prodotto Hisense potrà registrare il relativo numero di serie sulla pagina dedicata sul sito dell’azienda e avrà in automatico accesso ad un giveaway per vincere 10 mila euro.

“Tutti pazzi per Ma-te-ra-zzi”

Per entrare in contatto in modo ancora più esclusivo con gli appassionati e i tifosi degli Europei di calcio, inoltre, la multinazionale ha stretto una partnership con il famoso calciatore Marco Materazzi, diventato Ambassador di Hisense per l’Italia. L’azienda non è nuova a collaborazioni di rilievo con personaggi di spicco nel mondo sportivo. Recentemente, infatti, nella rosa di nomi sono stati aggiunti anche il cestista di pallacanestro Dwayne Wade, come Ambassador Globale del brand, e il calciatore tedesco Lukas Podolski.

#upgradeoyourhome

Il lancio della campagna #UpgradeYourHome è un’occasione per la multinazionale cinese di annunciare i prodotti di punta per EURO 2020. Per quanto riguarda la divisione TV, il brand punta sulla serie ULED con i modelli TV U7QF e U8GQ, mentre per il settore bianco sulla linea di frigoriferi PureFlat. Sul fronte elettrodomestici, i protagonisti sono i frigoriferi PureFlat. La linea si distingue per il design raffinato e per la loro capacità, che consente l’inserimento di soluzioni di stoccaggio innovative, come per esempio lo spazio interno al quale può avere la doppia funzione di frigorifero o freezer semplicemente regolando la temperatura.

Qui trovate le novità per TV ed elettrodomestici Hisense, con la nuova linea 2021.