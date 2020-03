Twitter: arrivano i fleets, post che si cancellano dopo 24 ore

Twitter sta sperimentando una nuova funzionalità denominata fleets, ovvero la possibilità di pubblicare cinguettii che si cancellano da soli dopo 24 ore, un po’ come la funzione Story su Instagram.

Kayvon Beykpour, Product Manager di Twitter, ha affermato che i post possono essere visualizzati toccando l’immagine del profilo di un utente, e vi si può interagire solo in maniera diretta. Per ora il servizio è in prova in Brasile, ma se tutto andrà bene verrà esteso al resto del mondo.

Si tratta ovviamente di un tentativo di rendere il social più appetibile al grande pubblico, magari basandosi su soluzioni già apprezzate e rodate da altri concorrenti con modalità simili.

Twitter: perché i Fleet?

I fleet non potranno essere ritwittati e non sarà possibile esprimere apprezzamenti tramite il classico Mi Piace. Dal momento poi che qualsiasi risposta verrà visualizzata come messaggio diretto al tweet originale, e non come risposta pubblica, qualsiasi conversazione sarà dunque privata.

Insomma, l’idea è quella che le persone abbiano in questo modo meno freni inibitori e si sentano più libere di esprimere i loro pensieri. In realtà difficilmente ci si potrà sentire tranquilli anche scrivendo un post che si cancella dopo 24 ore, visto che esiste la possibilità di “copiare” lo schermo e rendere il post permanente.