Twitter cambia l’algoritmo: saranno promossi solo gli account con la spunta blu

Twitter non sta andando molto bene dal punto di vista economico. Non stava andando bene quando Elon Musk l’ha acquistato per 44 miliardi di dollari, e ora è ancora peggio: sembra infatti che il valore sia sceso a 20 miliardi, meno della metà. Colpa della direzione di Musk? Forse, ma sicuramente il magnate non sembra intenzionato a rallentare. L’ultima novità, infatti, consiste in un cambiamento radicale riguardo a come i profili Twitter Blue interagiranno con l’algoritmo di raccomandazioni.

Partiamo a parlare dell’ormai famosissimo Twitter Blue, la famigerata spunta da poco arrivata anche in Italia che riconosce gli utenti verificati. Ormai la sappiamo tutti la storia: prima era gratuita, poi è stata resa disponibile soltanto col pagamento di 7 dollari mensili. Fino a ora, tuttavia, sembrava che gli utenti che in passato possedevano la spunta avrebbero potuto tenerla: non è più così, perché Musk ha annunciato che dal primo aprile solo gli abbonati a Blue la potranno esibire.

Ma c’è di più. In precedenza, infatti, i benefici della spunta erano esistenti ma contenuti: in primis una maggiore visiblità nell’algoritmo di ricerca. Ma sembra che ora le cose passeranno a un nuovo livello: infatti, nella, sezione “per te” compariranno solo e soltanto account dotati della spunta. Inoltre, solo quest’ultimi potranno partecipare ai sondaggi della piattaforma.

Si tratta di un cambiamento davvero enorme. Le motivazione che il CEO di Twitter ha dato riguardano l’arrivo dell’intelligenza artificiale, in grado di creare a costo zero numerosissimi account falsi ma verosimili dotati della capacità di postare contenuti estremamente fuorvianti o di spam. La soluzione, per Musk, è quella di dare visibilità soltanto agli utenti verificati, che lo hanno dimostrato pagando.

La reazione degli utenti a questa notizia di cambiamento dell’algoritmo di Twitter è molto divisa: molti dei commenti sotto il post sono molto negativi, ma c’è anche chi difende la mossa. Del resto il miliardario ha reso nota la sua ferma opinione: nel futuro, gli unici social media affidabili saranno quelli a pagamento. Vediamo come andrà a finire.