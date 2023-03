Approvata la legge dell’UE per eliminare le vendite di auto inquinanti entro il 2035

Nessuna deroga, solo conferme. I Ministri dell’UE hanno approvato la legislazione che punta a eliminare gradualmente le vendite di nuove auto inquinanti entro il 2035, ponendo fine alla resistenza dell’ultimo minuto della Germania. Il testo approvato richiederà che le nuove auto non emettano più CO₂ dal 2035, proibendo quindi le auto a benzina, diesel e ibride, a favore di veicoli completamente elettrici. Solo la Polonia si è opposta all’interno dei Ventisette, mentre Italia, Romania e Bulgaria si sono astenuti.

Bruxelles si è impegnata a facilitare l’accesso ai carburanti sintetici (e-fuel o e-fuel) in una proposta separata, che dovrà essere approvata entro l’autunno 2024. Tuttavia, gli e-fuel non sono considerati una soluzione a lungo termine a causa della loro produzione inquinante e del loro costo elevato. Inoltre, gli esperti ritengono che saranno utilizzati solo in aree in cui i motori elettrici non sono un’opzione, come navi e aerei.

L’adozione di questa legge è un passo importante verso la mobilità a emissioni zero e l’obiettivo dell’Unione Europea di raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2050. La legge sulle emissioni di CO₂ delle automobili dovrà essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE prima di entrare in vigore nelle prossime settimane.