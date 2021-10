UI 4.0 (Android 12) sta arrivando sugli smartphone Galaxy

Dynamic Theme. Ecco il nome dato da Samsung alla funzione ispirata a Material You nel suo aggiornamento One UI 4.0. Come promemoria, questa è la versione personalizzata legata ad Android 12 in arrivo sugli smartphone Galaxy del marchio sudcoreano.

Questo è ciò che rivela la seconda beta di One UI 4 che i team di NextPit hanno potuto scoprire su un Samsung Galaxy S21+. Dynamic Theme è un adattamento della novità più evidente di Android 12 che consente di adattare i colori del sistema in armonia con quelli dello sfondo scelto dall’utente.

Finora Samsung non aveva ancora integrato questa opzione su One UI 4. Si tratta dunque di una buona notizia per gli amanti della personalizzazione. Ciò rafforza l’immersione nell’interfaccia e conferisce un aspetto unico al sistema.

I colleghi di NextPit, tuttavia, si sono resi conto che non tutte le app effettuano il cambio di colore automatico del tema (Material You su questa One UI 4 beta), come ad esempio la tastiera Samsung preinstallata. Nonostante ciò, i colori cambiano nel pannello delle scorciatoie, in alcuni menu o persino nella calcolatrice.

Di recente, anche Oppo offre anche una funzione presa in prestito da Material You in ColorOS 12, il suo aggiornamento Android 12 recentemente svelato.

La versione beta Samsung di One UI 4.0 è disponibile su Galaxy S21 , S21 + e S21 Ultra rilasciati all’inizio di quest’anno.