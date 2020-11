Un cinturino esclusivo per Honor Watch GS Pro su HiHonor

Honor Watch GS Pro – presentato a settembre – è da oggi disponibile solo su HiHonor con un nuovo cinturino nell’esclusiva colorazione Camo Blue.



Caratterizzato da un design robusto, lunetta in acciaio inossidabile 316L e tecnologia di finitura del metallo ad alta precisione, il dispositivo è dotato di un’autonomia di 25 giorni.

L’orologio offre numerose funzioni di ultima generazione, molte delle quali pensati per un utilizzo outdoor e sportivo. È il caso ad esempio di GPS Route Back che guida l’utente in modo sicuro verso il punto di partenza; ma assicura anche avvisi meteorologici e notifiche di alba e tramonto, ideali per gli avventurieri.

Sul fronte del welness e del benessere personale segnaliamo la funzione SpO2 Monitor, che permette agli utenti di monitorare i livelli di saturazione di ossigeno nel sangue.

Honor Watch GS Pro supporta più di 100 modalità di allenamento tra cui l’arrampicata in montagna, l’escursionismo, lo sci, la corsa indoor e outdoor e l’allenamento a corpo libero per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi di salute e fitness e spingervi oltre i vostri limiti.

I cinturini

L’orologio è realizzato con cinturini in elastomero ad alte prestazioni e utilizza nylon al posto del tradizionale silicone.

I cinturini in elastomero durano di più, essendo altamente resistenti al calore e al sudore. È anche un materiale che non si lascia andare rapidamente, non si danneggia a causa del calore estremo e non si deforma a causa dell’eccessiva sudorazione. Inoltre, è anche molto meno incline a indurre reazioni allergiche.



Watch GS Pro è disponibile nei colori Charcoal Black, Marl White con i cinturini in fluoro elastomero.



Anche il nylon dall’altra parte è ideale per uno smartwatch da esterno grazie alla sua durata, al comfort e alla resistenza all’acqua. Il wearable è da oggi disponibile con cinturini di nylon intrecciato nella colorazione tanto attesa – Camo Blue. Presto disponibile su hihonor, anche la colorazione Camo Grey.

Entrambi i colori sono ottenuti attraverso una tecnica sempre più popolare chiamata tintura Dope Dyeing, un modo ecologico ed efficiente per colorare tessuti sintetici come il nylon.

Honor Watch GS Pro: le promo delle settimana

Infine, ricordiamo le promo della settimana relative a Honor Watch GS Pro solo su HiHonor dalle ore 20 alle ore 24:



• Martedì 10 novembre: Watch GS pro disponibile a €189,90 in bundle con Cuffie Sport Bluetooth

• Mercoledì 11 novembre: Watch GS pro disponibile a €189,90 in bundle con Honor Mini Speaker

• Giovedì 12 novembre: Watch GS pro disponibile a €189,90 in bundle con Honor Router 3

• Venerdì 13 novembre: Watch GS pro disponibile a €179,90 in bundle con Honor Scale 3, la nuova bilancia tech.