Un video di Samsung spiega le novità della One UI 5

Samsung ha iniziato a distribuire la versione stabile della One UI 5, a partire dalla serie Galaxy S22 (almeno per le versioni alimentate dal processore Exynos).

Il produttore coreano sta inoltre lavorando su un ampio elenco di modelli Galaxy che si trovano al momento nel programma beta in attesa di arrivare alla versione stabile.



In cosa consiste la One UI 5? Per spiegarlo al meglio ai consumatori Samsung ha messo online un video introduttivo ufficiale; si tratta di una panoramica di 2 minuti sulle novità dell’ultima versione dell’interfaccia utente personalizzata di Samsung.

L’azienda ha aggiunto numerose nuove funzionalità, sia automatiche sia manuali, per offrire a smartphone e Watch il massimo livello di personalizzzazione.



Ci sono anche alcuni miglioramenti pratici come i widget impilati per risparmiare spazio sulla schermata iniziale. Inoltre, per i dispositivi con schermi più grandi (come il Galaxy Fold) c’è una nuova barra delle applicazioni.

One UI 5 permette ora di gestire anche i controlli Privacy e Sicurezza in un’unica schermata con avvisi automatici.

L’azienda di Seul mette anche a disposizione una pagina Internet per tutti coloro che volessero consocere da vicino le nuove funzionalità.