Valve annuncia la sua nuova console di gioco Steam Deck: caratteristiche, prezzo e disponibilità

A distanza di appena una settimana dall’annuncio di Nintendo del nuovo modello Switch non più potente ma con un display OLED, il produttore Valve ha svelato una console decisamente più ambiziosa.

Questa sarà chiamata Steam Deck. Come la Switch, è una console portatile che può essere collegata a un display secondario attraverso una semplice porta USB-C e compatibile con DisplayPort 1.4. Ciò consente di passare a una definizione 8K a 60 Hz o 4K a 120 Hz. Un’altra grande differenza con la console Nintendo è che non ci sarà la possibilità di sganciare i controller dallo Steam Deck. Troveremo però quattro pulsanti A, B, X e Y, una croce direzionale.

Ci sono anche due stick analogici, oltre a due trackpad quadrati da 32,5 mm con feedback tattile, una tecnologia che Valve aveva precedentemente provato a spingere con il suo controller Steam.

Questa console da gaming è a tutti gli effetti un PC dotato di SteamOS 3.0, una distribuzione Linux modificata per eseguire i giochi Steam e dotata di un’interfaccia personalizzata. In cima, troviamo Proton come livello di compatibilità per ottenere l’esecuzione dei giochi Windows.

Il produttore ci fa sapere che sarà in grado di collegare un mouse, una tastiera e un monitor e altri negozi di giochi, software classico per PC, navigare sul Web altro ancora.

All’interno, la console di Valve è molto più potente di una Switch. C’è un chip grafico AMD RDNA 2, la stessa architettura grafica che alimenta PS5 o Xbox X Series. È inoltre dotata di un processore AMD Zen 2 (4 core con una frequenza di clock che va da 2,4 a 3,5 GHz) e 16 GB di memoria RAM LPDDR5. Lato memorie, possiamo contare su storage eMMC da 64 GB o da 256/512 GB NVMe SSD a seconda della versione.

Lo schermo da 7 pollici non avrà un pannello OLED ma un LCD IPS con definizione HD+ (1280 x 800 pixel), in formato 16/10 con un refresh rate di 60 Hz. La console può contare su una batteria da 40 Wh e un’autonomia dalle 2 alle 8 ore a secondo del dettaglio grafico dei giochi.

Prezzo e uscita

Saranno tre versioni di Steam Deck: 419 euro (64 GB eMMC), 549 euro (256 GB in NVMe SSD) e 679 euro (512 GB, NVMe SSD).

Valve aprirà le prenotazioni per le sue tre versionif venerdì 16 luglio 2021 alle 19:00, per ora esclusivamente su Steam. Questa è una prenotazione, non un pre-ordine, Valve ha limitato l’acquisto di 1 console per persona. A dicembre 2021 le prime copie saranno disponibili in Francia, Europa, Stati Uniti, Canada e Regno Unito.