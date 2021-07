Samsung lancia Galaxy Chromebook Go, il portatile economico

Arriva il Galaxy Chromebook Go, il nuovo Chromebook firmato Samsung. Dopo il lancio del Galaxy Chromebook 2 avvenuto quest’anno, la società sudcoreana propone un portatile simile ma decisamente più conveniente.

Munito ovviamente di sistema operativo Chrome OS, impiega un processore Intel Celeron N4500, con 4 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Lo schermo è di 14 pollici, con una risoluzione di 1366 x 768 pixel. Infine possiede una batteria da 5480 mAh, webcam integrata da 720p, microfono e speaker.

Le specifiche del Galaxy Chromebook Go non sono quindi particolarmente degne di nota, ma sono giustificate dal prezzo davvero basso: $299 per il modello Wi-Fi. Nelle prossime settimane verrà anche lanciata una versione LTE: il costo è per il momento sconosciuto.