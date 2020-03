Smartphone Vivo: la timeline di aggiornamento ad Android 10

Vivo entrerà nel nostro mercato nelle prossime settimane, ed è quindi particolarmente utile comprendere quali sono i suoi modelli di smartphone che riceveranno Android 10 e, soprattutto, con quali tempistiche. La società cinese è infatti tradizionalmente tra le più lente a fornire gli update di sistema.

A dicembre, Vivo aveva presentato Funtouch OS 10, l’ultima versione della sua interfaccia basata su Android 10, mesi dopo il rilascio da parte di Google della versione finalizzata del suo sistema operativo.

Ora però sembra che vivo sia per velocizzare le operazioni di sbarco di Android 10 sui suoi telefoni. Dopo alcuni ritardi attribuiti anche all’epidemia di Coronavirus che ha colpito la Cina, la società ha finalmente annunciato la cronologia degli aggiornamenti dedicata ai suoi modelli.



La timeline deve essere intesa valida per il mercato cinese, ma dà un’idea di come verrà portata avanti la distribuzione di Android 10.



I primi modelli a ottenere la beta pubblica di Funtouch OS 10 con Android 10 saranno NEX 3 e NEX 3 5G, il 14 marzo. Tuttavia, solo 4.000 persone lo riceveranno e dovranno prima registrarsi.



Alla fine di marzo, l’upgrade sarà distribuito su X27 e X27 Pro, seguiti da NEX S, NEX A, NEX A con sensore di impronte digitali in-display e NEX Dual Display all’inizio di aprile.



A metà aprile sarà la volta di vivo S5, mentre Z5, Z5i, Z5x, S1 e S1 Pro vedranno Android 10 a fine aprile. vivo Z3, Z3i e X23 dovranno aspettare fino alla fine di giugno.