Da Vivo tre nuovi smartphone serie Y

Vivo ha presentato tre nuovi prodotti della serie Y: si tratta di Y21, Y21s e Y31s, che vanno ad aggiungersi ai dispositivi della linea già presenti in Italia. Sono pensati per soddisfare le esigenze dei consumatori che richiedono buone prestazioni ad un prezzo abbordabile.

Vivo Y21

Vivo Y21 è dei tre modelli quello che più presenta un interessante rapporto prezzo-prestazioni. Impiega un processore MediaTek Helios P35 con 4 GB di RAM, che possono essere aumentati a 5 GB grazie alla funzionalità Extended RAM 2.0. Il display HD+ da 16,55 cm consente un’esperienza visiva nitida e vibrante, anche grazie alla tecnologia in-cell.

Il sistema operativo utilizzato è Funtouch OS 11.1, insieme al sistema Multi-Turbo 5.0 che migliora la connessione dei dati, la velocità del processore e il risparmio energetico. Infine, la batteria da 5.000 mAh, condivisa da tutti i modelli della serie Y, garantisce una durata più che soddisfacente. Vivo Y21 sarà disponibile nei colori “Pearl White” e “Metallic Blue” ad un prezzo di 179€.

Vivo Y21s

Con un sistema a tre fotocamere, di cui quella maggiore di 50 Megapixel, Vivo Y21s dispone di capacità fotografiche intelligenti, capaci di aiutare gli utenti a regolare le impostazioni perfette per ogni scatto. Per quanto riguarda il processore, si parla di un MediaTek G80, con una coppia di GPU ARM Cortex-A75 in grado di operare fino a 2 GHz. Insieme a questo ci sono 4 GB di RAM e 128 GB di memoria espandibile. Sarà acquistabile ad un prezzo di partenza di 229€.

Vivo Y33

Ultimo della serie Y, Vivo Y33 è sicuramente quello più prestante dei tre. Possiede lo stesso comparto fotografico da tripla lente del modello Y21, insieme a tantissime funzionalità per perfezionare ancora di più gli scatti. Il processore MediaTek Helios G80 con 8 GB di RAM consente la massima fluidità di utilizzo in ogni momento e la rapida elaborazione delle immagini.

La memoria interna è anche in questo modello 128 GB, come sempre espandibile tramite micro SD. Rispetto agli altri modelli, Y33 offre alcuni vantaggi: prima fra tutti la ricarica veloce a 18 W della batteria da 5.000 mAh, mentre il sistema vivo Energy Guardian offre l’equilibrio tra prestazioni ed efficienza per una gestione energetica ottimale. Altri punti forti includono 1080p FullHD+ e 4 GB di RAM recuperabili in aggiunta grazie alla funzione Extended RAM 2.0. Il prezzo di arrivo nei negozi è 269€.