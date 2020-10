Vivo X51 5G è il top di gamma dell’azienda cinese, che si è presentata oggi sul mercato italiano. È un biglietto da visita super tecnologico, che sfoggia un display Amoled 6,56″ Full HD (con risoluzione di 1.080×2.376 pixel) con frequenza di refresh di 90Hz. Insomma, una carta ben giocata, con un asso nella manica. Ma andiamo con ordine.

Lo smartphone è mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 765G, coadiuvato da 8 GB di Ram e 256 GB di spazio di archiviazione.

Ma il focus principale del dispositivo è senza dubbio rappresentato dal comparto imaging, un mix di sofisticata tecnologia e di funzioni professionali.

La fotocamera con il Gimbal

Ci sono quattro fotocamere da 48 + 13 + 8 + 8 Megapixel. La vera novità è racchiusa nel sensore principale che è stata dotata di un sistema di camere gimbal (cardaniche): si tratta di un sistema di stabilizzazione dell’immagine pan-tilt [PAN è il movimento in orizzontale, destra/sinistra, delle lenti mentre TILT è il movimento in verticale, su/giù, n.d.r], che permette agli utenti di scattare foto e video chiari e stabili in pieno movimento, sia di giorno sia di notte (situazione, quest’ultima, in cui il gimbal permette esposizioni più lunghe con minori probabilità di mosso).

Il modulo di stabilizzazione si muove nella direzione opposta rispetto ai movimenti di scuotimento, fornendo maggiore stabilità. Durante le riprese se lo smartphone si inclina, si muove o ruota, il giroscopio del Gimbal Camera System calcola la direzione e lo spostamento dell’oscillazione.



Il Gimbal Radar, una sfera animata sullo schermo che riflette il movimento della sospensione cardanica, permette agli utenti di sapere quando l’inquadratura è stabile.

Le quattro ottiche di vivo X51 5G

Tornando alla configurazione del gruppo fotocamera, troviamo un sensore principale da 48 Megapixel, f/1.6, con focale da 26 mm, un’ottica da 13 Megapixel f/2.46 con focale di 50 mm e zoom ottico 2x, una seconda ottica da 8 Megapixel ultra grandangolare da 16 mm e funzione di macro (fino a 2,5 cm) e un tele da 8 Megapixel con obiettivo periscopico da 135 mm con zoom ottico 5X e hyper zoom digitale fino a 60x.

Nella parte frontale una selfie cam da 32 Megapixel (f/2.4) con focale da 25 mm e funzione di face unlock.

Completano la dotazione di vivo X51 5G, una batteria da 4.315 mAh con FlashCharge da 33 Watt, la connettività 5G, il lettore ottico di impronte digitali posto sotto il display e Android 10, corredato dall’intrfaccia minimalista di vivo, chiamata Funtouch OS 10.

Prezzo e disponibilità

vivo X51 5G è disponibile, a partire da oggi, nel colore Alpha Gray, in esclusiva nei negozi e sullo store online di Euronics al prezzo di 799 euro e con la possibilità di rateizzazione a tasso zero.