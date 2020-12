È in distribuzione il nuovo volantino Mediaworld Sottocosto, dedicato alle offerte e alle promozioni natalizie.

Il volantino, caratterizzato da una grafica tipicamente festiva, è valido sia on-line sia sui punti vendita fisici e contiene, nelle sue 12 pagine un gran numero di proposte scontate, con la possibilità per il consumatore di acquistare pagando a rate (fino a venti) con tasso zero (per gli acquisti a partire da 199 euro).

In copertina un Tv Samsung 4K da 55 pollici a 799 euro invece di 1.099 euro (solo 1.500 pezzi), l’iPhone 11 64 GB a 649 euro (invece di 719 euro, solo 8mila pezzi) e una asciugatrice Electrolux da 699 euro invece di 1.019 euro.

Ma, sul fronte degli smartphone, in promozione ci sono anche gli iPhone 7 e Se (rispettivamente a 299 e 479 euro), lo Xiaomi Mi 10T Lite a 289 euro, Oppo A72 a 179 euro, Galaxy S20 FE a 499 euro (invece di 769 euro), Huawei P Smart S a 179 euro (invece di 259 euro) e molto altro ancora.

Il volantino Mediaworld Sottocosto spazia poi su Tv, soundbar elettrodomestici (piccoli e grandi), accessori per la telefonia e tablet.

Offerte (valide fino al 20 dicembre) e ad esaurimento scorte.