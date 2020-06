Volantino Esselunga 1+1: uno lo paghi, l’altro è gratis

Fine settimana scoppiettante per Esselunga, che lancia il suo nuovo volantino multimediale con uno slogan che non lascia spazio ad alcun dubbio: «1+1: uno lo paghi, l’altro è gratis».

Si tratta del nuovo volantino Esselunga Speciale Multimediale, valido da oggi 11 giugno al 24 giugno. 11 pagine ricche di sconti, promozioni e con una super chicca. Quella di alcuni prodotti offerti esattamente a metà prezzo. Al prezzo di uno, i clienti potranno portarsene a casa due.

Le offerte del volantino Esselunga

Qualche esempio delle offerte proposte dall’insegna milanese: la prima svetta nella copertina del volantino: la scopa elettrica di Hoover H Free 700 è venduta a 145 euro anziché a 290 euro. Esattamente alla metà del suo prezzo.

Il cordless Brondi Gala costa 9,95 anziché 19,90. Anche lui a metà prezzo. La cuffia wireless a padiglione Jaz di SBS è disponibile a 24,95 euro, invece che a 49,90 euro. E così via per tantissimi prodotti di tutte le categorie merceologiche. E se non troverete lo sconto del 50%, ne troverete tanti al 40 e al 30%, quest’ultimo lo sconto minimi disponibile.

In più, il volantino Esselunga ripropone la sua iniziativa di abbinare ad alcuni prodotti, un secondo acquisto, con la sola aggiunta di un euro. In questo caso si porterà a casa uno speaker wireless galleggiante di SBS (del valore commerciale di 38,90 euro). Quest’ultima operazione è dedicata come sempre esclusivamente ai proprietari di Fidaty Card.

La promozione di Esselunga è valida nei punti vendita fisici indicati dal volantino, che potete scaricare qui.