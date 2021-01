Volantino Esselunga: lo smartphone OPPO A72 a 169 euro

Puntuale come sempre arriva la nuova offerta del volantino Esselunga, coniugato questa volta in versione Offerta Tech. L’insegna milanese propone infatti, con la sua ultima promozione, uno smartphone di OPPO, a un prezzo particolarmente allettante. Ma solo, come sempre, per un breve periodo di tempo.

Si tratta di uno dei modelli più longevi e di maggior successo del produttore cinese, che offre un rapporto qualità/prezzo molto elevato (qui il nostro test pubblicato su Cellulare Magazine di agosto, qui la nostra videorecensione).

Il volantino Esselunga offre l’OPPO A72 con 128 GB di memoria a 169 euro. Si tratta di un dispositivo di ultima generazione mosso da Android 10, con un display da 6,5 pollici Full HD, un processore octa-core e 4 GB di Ram.

Il telefono dispone di quattro fotocamere da 48+8+2+2 Megapixel e di una camera frontale da 16 Megapixel, ha un lettore delle impronte digitali posto sul lato del telefono e integra una batteria da 5.000 mAh.

L’offerta di Esselunga è valida fino al 24 gennaio nei negozi che aderiscono all’inizitiva (li potete trovare qui) e, come sempre, è ad esaurimento scorte.