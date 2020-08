Una nuova offerta nel volantino Esselunga lanciato questa mattina dall’insegna lombarda. Si tratta dell’assistente vocale Google Nest Hub, uno speaker intelligente con display da 7 pollici che integra l’assistente vocale Google Assistant.

Il volantino Esselunga Offerta Tech propone il prodotto a 59,90 euro, come sempre fino ad esaurimento scorte. L’offerta è valida in tutti i punti vendita fisici Esselunga che aderiscono all’iniziativa.

Google Nest Hub, come detto, è dotato di un ampio display touch da 7” (177,8 mm) sul quale si possono mostrare foto e video. Gli utenti possono fare domande al dispositivo, ottenere risposte e informazioni di ogni tipo, calendarizzare appuntamenti, trovare ricette e molto altro.

È inoltre possibile gestire i prodotti per la smart home come termostati, lampadine, Tv o videocamere per la sicurezza.

L’offerta del volantino Esselunga è valida dal 20 agosto al 2 settembre 2020.