VPN by Google One arriva finalmente in Italia

Un anno fa Google lanciava VPN by Google One in esclusiva per il mercato statunitense. Finalmente è stato annunciato che il servizio è pronto a essere portato in altri paesi, fra cui anche l’Italia.

La VPN ufficiale della società statunitense è ora disponibile per tutti gli utenti di Google One che sottoscrivano all’abbonamento da 2 TB o superiore, con un costo a partire da 9,99€ al mese. Stando a Google, questa VPN è molto migliore di quelle gratuite già presenti in commercio.

Una limitazione è che il proprio indirizzo IP verrà sì criptato, come è il caso per qualsiasi VPN, ma risulterà sempre come indirizzo italiano. Il motivo è semplice: mascherare l’IP come proveniente da un altro paese è il modo più facile per visionare illecitamente contenuti streaming non disponibili in Italia.

Nonostante questo, Google sostiene che il proprio servizio risulti migliore rispetto alla maggior parte delle VPN gratis in circolazione. Promette una connessione molto veloce e soprattutto che i dati degli utenti non saranno tracciati in alcun modo.

VPN by Google One può essere attivato su tutti i dispositivi Android scaricandolo dalla pagina ufficiale, mentre gli utenti Apple dovranno attendere ancora.