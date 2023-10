WhatsApp: arriva il doppio account

WhatsApp ha annunciato l’arrivo dell’attesa funzione del doppio account: la nuova modalità permetterà di effettuare l’accesso con due account WhatsApp contemporaneamente.

Per passare da un account all’altro, come quello di lavoro e quello personale, ora non sarà più necessario più disconnettersi ogni volta, portarsi in tasca due telefoni o temere di inviare messaggi dal posto sbagliato.

Ogni account, naturalmente, avrà le proprie impostazioni di privacy e di notifica, per cui si potrà scegliere di ricevere gli avvisi da uno e non dall’altro, isolando così le cose di lavoro da quelle private e decidendo, a secondo del momento della giornata, di leggere le uno o le altre, o entrambe.



La nuova funzione completa il precedente aggiornamento grazie al quale WhatsApp aveva reso possibile utilizzare lo stesso account su più dispositivi, smartphone, tablet e computer, con un limite di cinque accessi totali.

Per configurare un secondo account, l’utente avrà bisogno di un secondo numero di telefono e di un’altra scheda SIM o di un telefono che supporta più SIM o eSIM. A questo punto, basterà aprire le impostazioni di WhatsApp, cliccare sulla freccia accanto al tuo nome e cliccare su “Aggiungi account“. Potrai inoltre controllare le impostazioni sulla privacy e le notifiche su ciascun account.