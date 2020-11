WhatsApp: arriva la funzione per liberare la memoria

WhatsApp è diventata una delle app di messaggistica istantanea più popolari e, negli ultimi mesi, il suo utilizzo è schizzato alle stelle favorito dal distanziamento sociale a cui siamo tutti sottoposti.

Allo stesso tempo, molte persone usano WhatsApp non solo per i messaggi di testo, ma anche per condividere foto e video. Tutto il contenuto condiviso su WhatsApp finisce per consumare spazio prezioso sul dispositivo, oltre ad essere incluso nei backup che l’app stessa può creare e archiviare nel cloud.

Sui dispositivi con una quantità di spazio di archiviazione limitata, la gestione dei file archiviati da WhatsApp è diventata una cosa fondamentale, soprattutto perché più usi l’app, più spazio si ha bisogno sull’unità locale.

L’azienda di proprietà di Facebook sa quanto sia importante la gestione dei file per i suoi utenti, quindi il client iPhone e Android è stato recentemente aggiornato con nuove funzionalità a questo proposito: si può già cancellare i dati di WhatsApp su entrambe le piattaforme mobili ma l’app ora include ulteriori informazioni a riguardo per offrire un quadro migliore di come i file utilizzano lo spazio di archiviazione disponibile.

Quindi, in questo momento, WhatsApp viene fornito con una nuova interfaccia per la gestione dei file in “Impostazioni> Archiviazione e dati”. Ora si può vedere la quantità di spazio di archiviazione effettivamente richiesta da ciascuna conversazione con il contatto sul dispositivo e quindi visualizzare ulteriori informazioni su ciascuna chat.

Ad esempio, l’espansione dei registri dei contatti consente di visualizzare i seguenti dati:

Quantità totale di spazio di archiviazione utilizzato per contatto

Numero di messaggi

Numero di testi

Numero di contatti condivisi

Quante volte hai condiviso la posizione

Numero di foto condivise e spazio di archiviazione utilizzato

Numero di GIF condivise e spazio di archiviazione utilizzato

Numero di video condivisi e spazio di archiviazione utilizzato

Numero di messaggi vocali condivisi e spazio di archiviazione utilizzato

Numero di documenti condivisi e spazio di archiviazione utilizzato

Numero di adesivi condivisi e spazio di archiviazione utilizzato

Un pulsante di gestione aggiuntivo che si trova nella parte inferiore dello schermo ci consente di eliminare un qualsiasi di questi file direttamente da WhatsApp, rendendo così il processo di pulizia nel complesso molto più semplice anche se sarebbe utile avere queste informazioni direttamente nella schermata della conversazione.

La nuova funzionalità è disponibile da oggi su Android e iPhone nonostante WhatsApp l’abbia rilasciata senza alcun preavviso in attesa di provare i messaggi che scompaiono.