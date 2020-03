WhatsApp: in arrivo la password per i backup delle conversazioni

Con oltre due miliardi di utenti, WhatsApp è a tutti gli effetti l’app di messaggistica più popolare al mondo. L’azienda continua regolarmente ad aggiungere nuove funzionalità sulla piattaforma per mantenere intatta l’enorme base di utenti.

Una delle funzioni principali è la crittografia della chat end-to-end che assicura che solo il mittente e il destinatario possano leggere ciò che viene inviato. L’azienda consente inoltre ai propri utenti di eseguire il backup delle loro conversazioni su Google Drive per evitare di perderle. Tuttavia, i backup delle chat non hanno lo stesso livello di protezione e WhatsApp sembra a lavoro su una nuova funzionalità di sicurezza.

Il team di WABetaInfo ha infatti scoperto un’imminente funzionalità di nell’ultima versione beta dell’app chiamata Backup protetto da password. La funzione è disponibile nelle impostazioni di backup della chat e, come suggerisce il nome, consente agli utenti di proteggere il backup della chat di WhatsApp su Google Drive con una password. Né Google né WhatsApp saranno in grado di visualizzare i contenuti.

Ovviamente per ripristinare un backup crittografato è necessario inserire la password. Questa funzione può essere attivata o disattivata. Quindi, se non si desidera proteggere con password il backup della chat di WhatsApp su Google Drive.

Non ci sono ancora tempi di rilascio per questa funzione e potrebbero essere necessari ancora alcuni mesi prima che la funzionalità venga distribuita al pubblico in attesa della modalità oscura per gli utenti a livello globale.