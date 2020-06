WhatsApp, in arrivo tante novità: supporto cross-device, ricerca per data e molto altro

Se da una parte WhatsApp è uno dei servizi di messaggistica più utilizzati, è anche vero che è uno dei più carenti di funzionalità. Questo però potrebbe presto cambiare perché dopo aver aumentato la sua capacità da quattro a otto persone nella chat video, l’azienda sta valutando di aggiungere altre funzioni.

Secondo l’account Twitter di WABetaInfo, WhatsApp ha iniziato a testare alcuni miglioramenti partendo da quello che forse è il più carente: la possibilità di accedere all’account da diversi dispositivi. Fino ad ora, è possibile accedere al servizio da un solo smartphone alla volta ma WhatsApp sta cercando di “sdoppiarsi” su quattro dispositivi contemporaneamente. Già previsto ad aprile, il supporto multi-supporto è in fase di sviluppo e dovrebbe presto arrivare in versione beta.

Tra le altre funzionalità scoperte dal sito specializzato, troviamo in particolare la ricerca di messaggi per data. Durante una ricerca, apparirà un’icona del calendario nella parte inferiore della finestra della chat, appena sopra la tastiera, per facilitare la ricerca di uno scambio in una determinata data. Il cursore tornerà quindi al giorno richiesto. Secondo il sito, questa funzione sarebbe arrivata in beta su iOS prima che su Android.

Anche la gestione della memoria verrà ridisegnata. Le migliaia di foto, video e documenti scambiati tendono ad occupare molto spazio e per questo motivo la chat di messaggistica potrebbe fare pulizia e offrire anche l’ordinamento per dimensione, data di invio, file ricevuti o inviati, preferiti, ecc. Sarà possibile eliminare i file in modo più massiccio senza, questa volta, eliminare i messaggi o i preferiti associati.

Secondo il sito, WhatsApp starebbe provando anche una variazione del colore del fumetto in uscita in modalità oscura.