WhatsApp lancia il doppio tap per rispondere ai messaggi

WhatsApp si sta preparando a introdurre una nuova funzionalità: le reazioni ai messaggi con doppio tap. Si tratta di una funzione fondamentale nei DM di Instagram da molto tempo ormai, e WhatsApp la prenderà in prestito dall’applicazione sorella, sempre di proprietà di Meta.



La funzionalità è attualmente in fase di test su Android, presente sull’ultima versione beta. Per utilizzarla, è necessario iscriversi al canale beta di WhatsApp per Android.



Come suggerisce il nome, la nuova funzionalità consentirà di aggiungere rapidamente una reazione a qualsiasi messaggio con un doppio tocco. Sarà possibile reagire a foto, video e GIF direttamente dalla schermata principale della chat. Un modo alternativo per rispondere a un messaggio senza dover premere per qualche secondo sullo stesso per poi selezionare una emoji.

Il doppio tocco restituirà al mittente del messaggio un’emoji a forma di cuore, proprio come su Instagram.



È interessante notare che non ci sarà modo di disattivare la funzione di doppio tap, e questo potrebbe rivelarsi problematico per alcuni utenti che potrebbero accidentalmente rispondere a vecchi messaggi inavvertitamente mentre si scorre la cronologia della chat.



La nuova funzione di WhatsApp dovrebbe essere distribuita a tutti gli utenti nelle prossime settimane.